В ГД допустили признание WWF и Greenpeace иноагентами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российское экологическое общество (РЭО) направило в Минюст РФ письмо с требованием проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и экологическую организацию Greenpeace на предмет иностранного финансирования. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экологии Александра Когана.
"Это письмо, направленное на проверку действий соответствующих организаций с точки зрения целенаправленной работы против проектов, которые реализует государство в области экологии. Фактов там не указывается. Если будут факты, что они финансируются из иностранных источников, то, конечно, могут (признать иноагентами. – Прим. ред.)", – сказал парламентарий.
По словам Когана, иностранные организации в области защиты окружающей среды всегда действовали, прибегая к крайностям. В частности, он отметил, что Greenpeace в свое время "достаточно экстремистски действовали" в отношении экологических проектов, реализуемых в Подмосковье. В то же время он позитивно отметил наличие разных точек зрения по различным вопросам и предположил, что причиной обращения РЭО стала нынешняя политическая ситуация.
В свою очередь, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов пояснил, что в документе идет речь о недружественных действиях указанных организаций, а именно о формировании негативного представления об экологической политике российских властей. Он привел в пример случай, когда Greenpeace показала фейковый снимок воды у берегов Камчатки, чтобы затем предъявить ложные обвинения руководству РФ.
На ситуацию с обращением РЭО отреагировали в WWF. В организации заявили, что Исмаилов хочет воспользоваться сложившейся в стране и мире ситуацией в своих целях. Там также обратили внимание на тот факт, что на сайте РЭО отсутствуют финансовые отчеты, что говорит о его непрозрачности.
"Более того, совершенно непонятно, как РЭО может в своем названии использовать слово "российская", ведь организация совершенно не выполняет предусмотренных действующим законодательством для этого требований как с точки зрения времени работы организации, так и регионов присутствия", – добавили в WWF.
В своем ответе Всемирный фонд дикой природы напомнил, что работает на территории России вот уже 28 лет, реализовав за это время порядка 1,5 тысячи проектов. Кроме того, фонд сотрудничает с профильными ведомствами РФ.
Ранее в Госдуме предложили ликвидировать в России некоммерческие организации, получающие средства из недружественных стран. Там пояснили, что на фоне последних событий очевидно, что недружественные страны, которые финансируют НКО, добиваются дестабилизации в РФ политической и экономической ситуации.
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