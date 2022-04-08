Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов рэпера Face

Фото: YouTube.com/Face

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень были включены Иван Дремин, известный как рэпер Face, журналист Марк Фейгин, а также Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и Дмитрий Дубровский.

Ранее в реестр СМИ-иноагентов министерство юстиции РФ включило Deutsche Welle. В ведомстве объяснили решение получением документов от уполномоченных органов государственной власти.

5 апреля в России появился реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. По закону Минюст РФ вносит в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление.

Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.

