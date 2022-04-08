Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов рэпера Face

Фото: YouTube.com/Face
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В перечень были включены Иван Дремин, известный как рэпер Face, журналист Марк Фейгин, а также Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов и Дмитрий Дубровский.
Ранее в реестр СМИ-иноагентов министерство юстиции РФ включило Deutsche Welle. В ведомстве объяснили решение получением документов от уполномоченных органов государственной власти.
5 апреля в России появился реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. По закону Минюст РФ вносит в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление.
Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: