В ГД предложили ограничить иноагентов в праве регистрации новых НКО

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Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой расширить список лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей НКО. Об этом сообщает RT.

В обращении к генеральному прокурору Игорю Краснову парламентарий заявил, что по закону ряд физических и юрлиц не могут выступать в качестве учредителей некоммерческих организаций. Среди них – иностранцы и граждане без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности нахождения в РФ, а также физические и юрлица, в той или иной степени связанные с экстремизмом.

Однако, как уточнил Федоров, в этом списке на сегодняшний день нет физлиц и некоммерческих организаций, признанных иноагентами. Депутат подчеркнул, что соответственно эти люди могут спокойно регистрировать новые организации и с их помощью оказывать влияние на общество внутри РФ.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части включения физических лиц и некоммерческих организаций, имеющих статус выполняющих функцию иностранного агента, в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителя новой некоммерческой организации", – отмечается в документе.

В конце января Владимир Путин поручил проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Он призвал обратить внимание в том числе на часть, касающуюся исключения из реестра соответствующих организаций. Предложения о совершенствовании законодательства необходимо предоставить до 1 мая.