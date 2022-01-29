Путин поручил проанализировать закон об НКО и СМИ-иноагентах

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Владимир Путин поручил проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Анализ необходимо провести совместно с Генпрокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Проанализировать <...> законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения", – говорится в сообщении.

При необходимо нужно будет предоставить предложения о совершенствовании законодательства. Ответственными являются Константин Чуйченко, Андрей Липов, Валерий Фадеев и Владимир Соловьев.

Отчет необходимо предоставить до 1 мая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что представители СМИ-иноагентов не смогли задать вопрос Владимиру Путину в ходе его большой пресс-конференции, поскольку до них не дошла очередь.

