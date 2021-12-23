Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слово на пресс-конференции Путина

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Представители СМИ-иноагентов не смогли задать вопрос Владимиру Путину в ходе его большой пресс-конференции, поскольку до них не дошла очередь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, сколько здесь людей не получили возможности", – цитирует его РИА Новости.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоялась 23 декабря в "Манеже". Президент общался с журналистами чуть менее 4 часов – 3 часа 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов.

Путину задавали вопросы об итогах 2021 года, о ситуации с коронавирусом в России, системе здравоохранения в стране. Также главу государства спрашивали о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО. Были и личные вопросы, которые касались досуга президента и его образа жизни.

На пресс-конференцию были аккредитованы федеральные, региональные издания и СМИ-иноагенты. Также участвовали международные средства массовой информации – как западные, так и восточные.