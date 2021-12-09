Законы о СМИ-иноагентах должны защитить Россию от вмешательства извне – Путин

Фото: kremlin.ru

Основной функцией законов о СМИ-иноагентах является защита России от вмешательства извне, однако их необходимо применять с большой осторожностью, чтобы не нанести удар по полезным для развития страны институтам, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, для того чтобы достигать своих целей, ничего не имеющих общего с нашими интересами", – сказал президент России.

Путин подчеркнул, что это очень тонкая работа, которая требует предельно аккуратных действий в отношении СМИ. По его словам, при неверном подходе к ней можно "обесточить" и "затупить" инструменты, необходимые России для обеспечения ее собственных интересов.

Ранее Путин заявил, что закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан. По словам президента, его необходимо упорядочить для улучшения эффективности и адресности. Путин подчеркнул, что закон должен отвечать тем целям, ради которых он был принят.

Также российский лидер отмечал, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Путин заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.