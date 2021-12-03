Минюст РФ дополнил реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-иноагентов еще четырех журналистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"3 декабря 2021 года <...> в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и Григорьева Алина Александровна", – говорится в сообщении.

Помимо этого, был пополнен перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В него вошла Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право".

Ранее Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв". Учредителями организации являются физические лица, которые ранее были признаны иноагентами.

