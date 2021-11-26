Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов "Нобелевский призыв"

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Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв". Об этом сообщается на сайте министерства.

Учредителями организации являются физические лица, которые ранее были признаны иноагентами.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Игоря Кочеткова, одного из основателей движения "Российская ЛГБТ-сеть", которое также признано иноагентом. Кочетков стал 95-м в данном списке.

