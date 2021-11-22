Сенатор Климов не исключил появление новых законопроектов об иноагентах

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В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ регулярно рассматривают различные предложения как по ужесточению, так и по усложнению применения законодательства об иноагентах. Об этом заявил председатель комиссии Андрей Климов.

"У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения. Мы их анализируем", – цитирует его РИА Новости.

Климов отметил, что все инициативы обсуждаются с экспертами. В случае необходимости они могут приобрести форму законопроектов.

Между тем депутат Госдумы и общественный деятель Мария Бутина в беседе с RT заявила, что в условиях информационной войны в мире законодательство об иноагентах смягчать не нужно.

"Правильный квалифицирующий признак (иноагента. – Прим. ред.) – это в чьих интересах ты работаешь. Сегодня все страны принимают жесткие законы об иноагентах", – сказала она.

По словам Бутиной, говорить о возможном смягчении закона об иноагентах в настоящее время неправильно. При этом она отметила, что все, кто не согласен с присвоенным им статусом, могут оспорить соответствующее решение Минюста РФ в суде.

Ранее депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга подготовили проект постановления, которое предполагает ряд поправок в законодательство о СМИ-иноагентах. Документом, в частности, предлагается установить, что статус СМИ-иноагента может быть присвоен только на основании решения суда, при этом сама организация должна иметь право на досудебное опровержение сведений о финансировании из-за рубежа.

