В Заксобрании Петербурга подготовили поправки в законодательство о СМИ-иноагентах

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Рабочая группа Заксобрания Санкт-Петербурга подготовила проект постановления, которое предполагает ряд поправок в законодательство о СМИ-иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского парламента.

Так, предлагается установить, что статус СМИ-иноагента может быть присвоен только на основании решения суда по иску Минюста РФ. При этом сама организация должна иметь право на досудебное опровержение сведений об иностранном финансировании. Кроме того, поправками предусмотрена возможность исключения СМИ из соответствующего реестра, если оно в течение полугода не получало средств из зарубежных источников. Также вводится лимит в размере 30 тысяч рублей – получение вознаграждение в пределах этой суммы не может считаться основанием для включение в реестр СМИ-иноагентов.

Депутаты полагают, что их инициатива поспособствует более точному достижению целей соответствующего законодательства, в частности за счет установления взаимосвязи между получением иностранных средств и политической или журналистской деятельностью.

В настоящее время проект постановления дорабатывается. Он будет вынесен на рассмотрение Заксобрания 1 декабря текущего года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в России нет практики массового и необоснованного признания лиц иностранными агентами. Он подчеркнул, что любое подобное решение можно различными путями оспорить в суде.

