Движение "Российская ЛГБТ-сеть" включено в реестр иноагентов

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Минюст пополнил список организаций, выполняющих функции иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Во исполнение требований действующего законодательства в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в реестр СМИ-иноагентов включили пятерых человек, среди которых адвокат Иван Павлов, защищавший Ивана Сафронова. Также в реестр попали Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев, Елена Скворцова.

Ранее стало известно, что в РФ могут скорректировать закон об иноагентах. С таким заявлением выступил член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Александр Башкин.

Он уточнил, что такие меры могут быть приняты в том случае, если этого потребуют правоприменительная практика и интересы общества.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Также президент заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.