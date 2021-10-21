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Москва 24

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Политика

15:18

В Кремле нет позиции о проекте по избежанию признания государственных СМИ иноагентами

власть политика

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Кремле пока нет позиции о законопроекте Минцифры, который позволит государственным СМИ избежать включения в реестр иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока необходимо дождаться соответствующих пояснений от ведомства.

"Здесь нужно обязательно дождаться разъяснений от министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идет о некоей инициативе, пока она в стадии обсуждения", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Песков также подчеркнул, что для этого потребуются изменения в закон о СМИ, так как в документе не предусмотрено дифференциации по критериям собственности.

Ранее Песков оценил предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах. По его словам, предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах были отвергнуты, однако правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться.

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