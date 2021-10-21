В Кремле нет позиции о проекте по избежанию признания государственных СМИ иноагентами

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Кремле пока нет позиции о законопроекте Минцифры, который позволит государственным СМИ избежать включения в реестр иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока необходимо дождаться соответствующих пояснений от ведомства.
"Здесь нужно обязательно дождаться разъяснений от министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идет о некоей инициативе, пока она в стадии обсуждения", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.
Песков также подчеркнул, что для этого потребуются изменения в закон о СМИ, так как в документе не предусмотрено дифференциации по критериям собственности.
Ранее Песков оценил предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах. По его словам, предложения об отмене закона о СМИ-иноагентах были отвергнуты, однако правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться.
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