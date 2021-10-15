Минюст признал иноагентами "Москоу диджитал медиа" и "РС-Балт"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России признал иноагентами юридические лица изданий "Росбалт" и Republic (учредитель ООО "Москоу диджитал медиа". – Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"15 октября во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт", – говорится в сообщении.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов НКО "Якутия – Наше Мнение". Организация была создана россиянином С. Ю. Петровым, ранее признанным в стране иностранным агентом.

