Путин рассказал, в каком случае Муратова могут признать иноагентом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Если главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет нарушать закон, то его не признают иностранным агентом. Об этом заявил Владимир Путин.
"А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание, или еще по каким-то другим соображениям", – приводит слова президента "Интерфакс".
Глава государства подчеркнул, что каждый человек вне зависимости от заслуг должен соблюдать российские законы.
Ранее Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награду ему и филиппинской журналистке Марии Ресса присудили за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира.
Муратов заявил, что редакция "Новой газеты" непременно отправится на вручение премии. Он отметил, что правильно распорядится премией.
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
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