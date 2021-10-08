Муратов заявил, что редакция "Новой газеты" поедет на вручение Нобелевской премии мира

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Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что редакция непременно отправится на вручение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я пока не знаю, где будет вручение этой премии, редакция непременно поедет получать эту премию, будет это в Москве или Осло, как получится. Но нет того фрака, в который я влезу", – сказал он.

По словам главреда, редакция "Новой газеты" правильно распорядится премией.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.

Муратова поздравил с получением Нобелевской премии мира пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил приверженность журналиста своим идеалам, его талант и смелость.

