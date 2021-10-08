Горбачев поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
"Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать", – подчеркнул Горбачев.
Он назвал присуждение премии очень хорошим событием.
"Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили ее", – добавил Горбачев.
Ранее Муратова поздравил с Нобелевской премией мира пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил приверженность журналиста своим идеалам, талант и смелость.
Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
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