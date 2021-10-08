Горбачев поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, сообщается на сайте Горбачев-фонда.

"Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать", – подчеркнул Горбачев.

Он назвал присуждение премии очень хорошим событием.

"Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили ее", – добавил Горбачев.

Ранее Муратова поздравил с Нобелевской премией мира пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил приверженность журналиста своим идеалам, талант и смелость.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.

