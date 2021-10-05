Нобелевская премия в области физики присуждена за модель климата Земли

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Нобелевская премия в области физики 2021 года присуждена за модель климата Земли, а также изучение физических систем. Об этом сообщили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.

Первую часть премии присудили немцу Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления. Вторая часть награды досталась итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах – в масштабах от атомных до планетарных.

В этом году размер денежной составляющей премии составил 10 миллионов шведских крон, что примерно эквивалентно одному миллиону долларов.

Церемония вручения наград состоится 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля. Из-за пандемии коронавируса ее проведут в онлайн-формате.

