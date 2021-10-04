Лауреатов Нобелевской премии по медицине объявляют в Стокгольме. Прямой эфир

В Стокгольме началась неделя оглашения лауреатов Нобелевской премии. 4 октября станут известны имена победителей в области физиологии и медицины.

Телеканал "Наука" и Москва 24 освещают событие в режиме реального времени. Комментирует награждение ведущий и доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Размер денежной составляющей премии в этом году составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).

Вручение наград пройдет 10 декабря, в день рождения шведского химика и основателя премии Альфреда Нобеля. Из-за пандемии коронавируса церемония состоится в онлайн-формате.