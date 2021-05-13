Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

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Владимира Путина включили в список номинантов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика, писателя Сергея Комкова, который номинировал президента РФ.

Он отметил, что на данный момент в числе номинантов 286 человек.

"Получил, ответили, что кандидат включен в список", — уточнил Комков.

Академик также добавил, что президента России уже включали в число кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года.

Ранее главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Он может получить награду за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае.