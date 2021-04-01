Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:27

Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира

политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает
ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника.

Известно, что Кадыров может получить премию за "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае". Как отметил Тютюнник, заявка на награду могла поступить от представителей Норвегии.

Ранее сообщалось, что бывший старший советник и зять 45-го президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и бывший спецпредставитель США по вопросам международных переговоров Ави Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать