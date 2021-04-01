Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает

ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника.

Известно, что Кадыров может получить премию за "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае". Как отметил Тютюнник, заявка на награду могла поступить от представителей Норвегии.



Ранее сообщалось, что бывший старший советник и зять 45-го президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и бывший спецпредставитель США по вопросам международных переговоров Ави Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира.