Американцев Джареда Кушнера и Ави Берковица выдвинули на Нобелевскую премию мира

16:29
Фото: ТАСС/Zuma
Бывший старший советник и зять 45-го президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и бывший спецпредставитель США по вопросам международных переговоров Ави Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters.
Кандидатуры направил американский адвокат Алан Дершовиц. Соответствующими полномочиями он обладает как профессор Гарвардской школы права. По словам юриста, его предложение может вызвать споры, однако названные им претенденты способствовали достижению мира.
Отмечается, что Кушнера и Берковица представили в качестве кандидатов на награду за вклад в заключение соглашения между Израилем и арабскими государствами, известного как "Авраамовы соглашения". Документ, регламентирующий нормализацию отношений сторон, подписали в сентябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что на получение Нобелевской премии уже выдвинули экс-президента США Дональда Трампа, протестное движение Black Lives Matter, организацию "Репортеры без границ", новостной сайт Hongkong Free Press и других. Обладатель награды станет известен в декабре 2021 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: