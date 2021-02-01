Американцев Джареда Кушнера и Ави Берковица выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший старший советник и зять 45-го президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и бывший спецпредставитель США по вопросам международных переговоров Ави Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кандидатуры направил американский адвокат Алан Дершовиц. Соответствующими полномочиями он обладает как профессор Гарвардской школы права. По словам юриста, его предложение может вызвать споры, однако названные им претенденты способствовали достижению мира.

Отмечается, что Кушнера и Берковица представили в качестве кандидатов на награду за вклад в заключение соглашения между Израилем и арабскими государствами, известного как "Авраамовы соглашения". Документ, регламентирующий нормализацию отношений сторон, подписали в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что на получение Нобелевской премии уже выдвинули экс-президента США Дональда Трампа, протестное движение Black Lives Matter, организацию "Репортеры без границ", новостной сайт Hongkong Free Press и других. Обладатель награды станет известен в декабре 2021 года.

