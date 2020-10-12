Названы лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

Фото: скриншот транцсляции nobelprize.org

Пол Милгром и Роберт Уилсон стали лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Об этом объявили в Нобелевском комитете Королевской академии наук.

Награда будет вручена за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.

Само награждение лауреатов запланировано на 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Церемония пройдет в режиме онлайн в Стокгольме.

Ранее всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. Обладателем данной награды по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Также были названы лауреаты премии в области физики. Ими стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.

В 2020 году размер премии увеличили до 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).