Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Фото: twitter.com/NobelPrize

Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии в области физики 2020 года. Об этом сообщили в Нобелевском комитете по физике Шведской королевской академии наук.

Там уточнили, что Пенроуз получил награду "за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности". Генцель и Гез удостоились премии за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики.

Само награждение лауреатов запланировано на 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Церемония пройдет в режиме онлайн в Стокгольме.

Накануне Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2020 год присудили за открытие вируса гепатита C. Как уточняется, лауреатами премии по медицине стали Харви Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс.

Также стало известно, что в 2020 году размер премии увеличили до 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).