Размер Нобелевской премии увеличили до миллиона долларов

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В 2020 году размер Нобелевской премии увеличили до 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов), сообщает "Газета.ру".

"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее", – отметил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.

Объявление лауреатов премии намечено на 5 октября. Награждать будут выдающихся представителей в области медицины, химии, литературы и физики. Вручение пройдет в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля 10 декабря.

Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Владимира Путина. Академик рассказал, что отправил заявку 9 сентября, а уже на следующий день письмо было доставлено в Нобелевский комитет в Осло.

Также Гарвардский университет присудил Шнобелевскую премию за научные достижения сомнительной ценности главам девяти государств. Лидеры России, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции и Туркмении стали призерами в номинации "Медицинское образование".