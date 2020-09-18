Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию

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Гарвардский университет присудил Шнобелевскую премию за научные достижения сомнительной ценности главам девяти государств. Об этом сообщает газета "Известия".

Лидеры Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении стали призерами в номинации "Медицинское образование". Члены жюри отметили, что главы государств использовали пандемию COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в число лауреатов Шнобелевской премии во второй раз. В 2013 году организаторы шуточной награды оценили запрет белорусского лидера на публичные аплодисменты.

Юбилейная 30-я церемония награждения состоялась 17 сентября. Ее провели в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2020 году наградой стал куб из писчей бумаги и копия зимбабвийской банкноты в 10 триллионов долларов.

В прошлом году церемония вручения Шнобелевских премий, присуждаемых за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения, прошла в США. Например, премию в области химии дали японским исследователям, которые установили, что у пятилетнего ребенка в среднем за сутки вырабатывается около полулитра слюны.

