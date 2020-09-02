Эксперт усомнился в правдивости видео о вечном гамбургере

Фото: TikTok/aly.sherb
Кандидат технических наук, специалист по общественному питанию МГУПП Дмитрий Быстров заявил Москве 24, что история о вечном гамбургере не похожа на правду, так как такой продукт не смог бы храниться в упаковке без изменений и плесени.
Видео о сохранившемся фастфуде появилось в TikTok. На нем бабушка одной из пользовательниц показала заказ из McDonalds, сделанный якобы в 1996 году, – гамбургер и картошку фри. Она хранила продукты 24 года в фирменной упаковке и простой коробке. За такой срок еда сильно не изменилась, а лишь немного подсохла.
"Не может такого быть. В гамбургере есть компоненты, которые подвержены порче. Процесс по-любому был бы налицо. Это не говорит о том, что ей продали в McDonalds продукт из пластмассы. Этого не может быть. Скорее всего, с едой проводили какие-то манипуляции, и потом придумалась такая история", – заявил эксперт.
Быстров отметил, что просто засохнуть за 20 лет могла только картошка, поскольку в процессе приготовления погружалась в масло и подвергалась термической обработке на высоких температурах. По сути она превратилась в чипсы. Но с мясом и булкой все гораздо сложнее.
Также, по мнению эксперта, в упаковке не смогла бы сохраниться и булка. "Если бы ее хранили без коробки на открытом воздухе, она бы засохла и превратилась в сухарь. А поскольку ее хранили в коробке и в обертке, она должна была начать плесневеть, ведь внутри есть влага, а окружающая среда в упаковке, как ни крути, не стерильна", – добавил Быстров.
В McDonalds уже тоже прокомментировали необычное видео. В компании заявили, что в таком виде продукты сети могли сохраниться, только если предварительно они подвергались сушке. "Гамбургеры, которые вы видите, скорее всего, высохли и обезвожены. А без достаточного количества влаги – как в самой пище, так и в окружающей среде – бактерии и плесень не могут расти. В правильной среде наши гамбургеры, как и большинство других продуктов, могут разлагаться", – говорится на сайте компании.
Кроме того, представители сети добавили, что их гамбургеры сделаны только из говядины и никаких консервантов в них нет.
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Старушка хранила гамбургер 24 года
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