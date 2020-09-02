Бабушка хранила 24 года в шкафу бургер и показала, что с ним стало

Старушка хранила гамбургер 24 года

Пользовательница TikTok опубликовала видео, где ее бабушка показала заказ из McDonalds, сделанный в 1996 году, передает телеканал Москва 24.

Перекус 24 года лежал в фирменном пакете, запечатанном в обычную обувную коробку, однако, несмотря на отсутствие серьезной защиты, гамбургер и картошка фри не разложились, а лишь подсохли.

Женщина есть свой заказ не стала. Она развернула гамбургер и показала, из чего он состоит. Булочки и котлеты высохли и легко друг от друга отделились.

Ролик посмотрели уже около четырех миллионов раз, а лайкнуло его больше 500 тысяч человек.

Роскачество опубликовало результаты проверки бургеров в 11 ресторанах, включая сети McDonalds, KFC, Burger King, "Мираторг", а также BB&Burgers, Farsh, "МясоRoob" и Jerry Wings. Бургеры для исследования покупали в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Специалисты ведомства обнаружили в фастфуде следы антибиотиков, хотя их количество оказалось незначительным и не превышало нормы техрегламента.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о вреде регулярного потребления бургеров, в составе которых обнаружили антибиотики. По ее словам, "даже малые дозы при регулярном потреблении могут повлиять на микрофлору" кишечника, нарушая ее естественный баланс.

Это ведет к снижению иммунитета, а также возможным аллергическим заболеваниям, подчеркнула эксперт. Чтобы избежать негативного воздействия на организм, диетолог посоветовала россиянам отказаться от бургеров.