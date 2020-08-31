Роскачество обнаружило в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Специалисты Роскачества обнаружили в докторской колбасе фрагменты слюнных желез, сообщает "Газета.ру".
Эксперты исследовали продукт шести торговых марок и проверили 70 показателей качества и безопасности, включая отсутствие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов, красителей и антибиотиков. По словам специалистов, все образцы соответствовали техническому регламенту.
Но в одной колбасе были обнаружены фрагменты слюнных желез. Отмечается, что данный образец был с кисловатым вкусом и запахом и имел вкрапления бледно-розового цвета.
Еще в одном продукте был найден антибиотик пенициллин, что не противоречит законодательству, однако производитель данной колбасы не может претендовать российский Знак качества.
Ранее китайское издание Sina с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
Автор статьи заявил, что, когда разговор заходит о колбасе, то вспоминаются "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы", попробовав которые нельзя забыть вкус.
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