Эксперт рассказала, как выбрать качественную тушенку

Специалисты Роскачества проверили говяжью тушенку, которая продается в магазинах. Среди более двух десятков производителей они не нашли продукцию, произведенную по ГОСТу. В некоторых банках были обнаружены антибиотики, в других зафиксированы странный привкус и излишек пряностей, а также ДНК животных вроде лошади и свиньи. Рассказываем, как выбрать качественную тушенку.

Не ГОСТовая тушенка

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Роскачество проверило говяжью тушенку 23 торговых марок из Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской и других областей, а также из Москвы и из Белоруссии. Ее стоимость составляла от 82,9 до 306,09 рубля за банку. По итогам проверки в продукции шести торговых марок были найдены ДНК свиньи, в трех – ДНК курицы, в одной – ДНК лошади.

В продуктах семи производителей было зафиксировано почти 50% "воды". У экспертов не возникло замечаний относительно вкуса, запаха, цвета и консистенции лишь в отношении одного бренда. А в 14 банках с тушенкой были посторонние запахи, привкус и излишек пряностей. У пяти торговых марок были обнаружены следы антибиотиков.

Главные замечания к внешнему виду мяса у специалистов были из-за наличия кровеносных сосудов, грубой соединительной ткани и кусочков менее 30 граммов. А бульон, содержащийся в банке, у некоторых образцов был либо коричневого цвета (вероятно, мясо заранее не обескровили) либо с зеленоватым оттенком (скорее всего, использовалось некачественное сырье).

Несмотря на это, эксперты Роскачества не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов (органических токсичных соединений. – Прим. ред.), не выявили нарушений и по микробиологическим показателям, но ни одна из проверенных торговых марок не соответствовала ГОСТу.



Ранее экс-глава Росстата Алексей Абрамов заявлял о том, что около 10 тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики, поэтому скоро будут пересмотрены или отменены. По его словам, с 2012 года "средний возраст" национального стандарта уже сократили с 21 до 17 лет, а в 2021 году его планируется довести до 10–11 лет.

"Лучше, чем колбаса"

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что с точки зрения биологической ценности тушенка вполне себе "адекватный продукт". По ее словам, она намного лучше колбасы, потому что из тушенки организм может получить белки и жиры хорошего качества.

"Но мы визуально никак не можем по банке определить, надо или не надо брать тушенку. Прочтение упаковки тоже не даст стопроцентной гарантии. Поэтому либо вы идете ва-банк: покупаете и пробуете, а потом принимаете решение. Либо вы просто покупаете ту продукцию, которая сделана по ГОСТу, ведь это действительно высокий стандарт", – пояснила специалист.





Нурия Дианова диетолог-гастроэнтеролог Хорошая репутация и хорошие оценки Роскачества – на эти данные стоит действительно полагаться. Я всегда выступаю за некие стандарты и ГОСТы, они не просто так были в свое время придуманы, это определенный уровень качества. Если вы открываете банку и нет достойного продукта, то нужно стараться выбирать другое.

При этом Дианова добавила, что даже качественная тушенка по факту может оказаться вредной, если были нарушения в условиях хранения продукции. Например, имелось повреждение упаковки.

"Косвенный риск отравлений существует, если человек не увидел повреждение упаковки, где из-за этого развивалась микрофлора. Также все зависит от того, как после вскрытия хранили продукт", – отметила врач.

При выборе качественной тушенки собеседница Москвы 24 посоветовала обращать внимание на цену продукта. По ее мнению, хороший продукт не может стоить дешево.





Нурия Дианова диетолог-гастроэнтеролог Нужно понимать, что если это очень дешево, то маловероятно, что там будет высококачественное мясо. Может быть, больше жировых компонентов, которые стоят дешевле.

"Если вы видите на продуктовой полке большую разницу в ценах на тушенку, то выберете что-то среднее. Это будет наиболее близко к тому, что вы получите средний по цене и хорошего качества продукт", – заключила Дианова.