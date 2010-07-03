В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил об отмене действующих советских ГОСТов, которые устарели и мешают развитию экономики, передает РИА Новости.

По словам Абрамова, слабым звеном являются государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене.

Обновление фонда стандартов затронет порядка десяти тысяч ГОСТов, подчеркнул глава Росстандарта.

Он также напомнил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет. В 2021 году этот показатель будет доведен до 10 лет.

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.