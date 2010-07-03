В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил об отмене действующих советских ГОСТов, которые устарели и мешают развитию экономики, передает РИА Новости.
По словам Абрамова, слабым звеном являются государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене.
Обновление фонда стандартов затронет порядка десяти тысяч ГОСТов, подчеркнул глава Росстандарта.
Он также напомнил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет. В 2021 году этот показатель будет доведен до 10 лет.
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.