За ложные ГОСТы на товарах планируют штрафовать

Введение штрафов за неправомерную маркировку ГОСТами продукции позволит защитить интересы потребителей и оградить производителей от недобросовестной конкуренции, считает руководитель Роскачества Максим Протасов. Об этом сообщает РИА Новости.
Протасов отметил, что слово "ГОСТ" на упаковке – "беспроигрышный маркетинговый ход". Потребители доверяют госстандартам, поэтому нельзя допустить обесценивания термина, полагает он.
Глава Роскачества уточнил, что, по данным исследований Роскачества, товары с маркировкой "сделано по ГОСТу" часто не соответствуют указанному госстандарту. Согласно сведениям Роскачества, из 30 самых популярных брендов сыров сорта "российский" семь были произведены "по ГОСТу", но ни один не выполнил все требования госстандарта. Почти в 15 процентах исследованных круп нашлись отклонения от заявленного ГОСТа, аналогичная ситуация наблюдалась в половине исследованных рыбных консервов.
Глава Росстандарта Алексей Абрамов ранее заявил, что ведомство предлагает ввести оборотный штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Штраф может составить от 1 процента годовой выручки производителя, допустившего нарушение, и 3 процента при повторном нарушении.
В январе в России появились ГОСТы на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки и их смеси. В обновленных ГОСТах установлено ограничение верхнего предела по содержанию сахара и жира. Изменение способствует регулированию энергетической ценности хлебобулочных изделий.
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