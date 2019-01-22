Обновленные ГОСТы для хлеба установили в России

ГОСТы на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки и их смеси появились в России, сообщает Агентство "Москва". Документ впервые устанавливает предельно допустимые нормы по содержанию сахара и жира, рассказала директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.
В обновленных ГОСТах появилось ограничение верхнего предела по содержанию сахара и жира. Изменение способствует регулированию энергетической ценности хлебобулочных изделий. Раньше такое ограничение распространялось только на нижний предел содержания сахара и жира.
По новым ГОСТам, массовая доля сахара и жира устанавливается в соответствии с рецептурами с учетом допускаемых отклонений. По массовой доле сахара они составляют плюс-минус 1 процент, для слоеных изделий плюс-минус 2 процента; по массовой доле жира плюс-минус 0,5 процента.
Документ одобрен Росстандартом, он вступит в силу 1 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что Минздрав хочет снизить норму суточного потребления соли в два раза – до 5 граммов. Изменения связаны с рекомендациями ВОЗ: согласно мировым исследованиям, употребление менее 5 граммов соли в сутки снизит число сердечно-сосудистых заболеваний и позволит избежать 1,7 миллиона смертей.
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