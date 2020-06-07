В Китае восхитились качеством российской колбасы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Китайское издание Sina с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.

Автор статьи заявил, что, когда разговор заходит о колбасе, то вспоминаются "невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы", попробовав которые нельзя забыть вкус.

Он добавил, что в Китае много разных колбас, однако они отличаются тем, что в них меньше мяса. По его словам, российская колбаса жирнее и с более выраженным вкусом.

При этом указывается, что в китайских колбасах слишком много крахмала. Купить настоящую колбасу удается редко, а цена нескольких палок окажется довольно дорогой.

Мздание указало, что русская колбаса вкуснее из-за того, что в России едят больше мяса и меньше овощей и зелени, а также намного лучше разбираются в мясе, сообщает "Газета.ру".

Ранее эксперты рассказали о том, что должно быть в составе качественной сырокопченой колбасы.