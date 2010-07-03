В США вручили Шнобелевские премии

08:40
08:40
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В США раздали Шнобелевские премии
В Соединенных Штатах прошла 29-я церемония вручения Шнобелевских премий, присуждаемых за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. Об итогах пишет ТАСС.
Премию в области химии дали японским исследователям, которые установили, что у пятилетнего ребенка в среднем за сутки вырабатывается около полулитра слюны. Награду в сфере экономики забрали ученые из Германии, Турции и Нидерландов: они пытались выяснить, какие денежные купюры несут на себе наибольшее количество бактерий. Оказалось, что это американский доллар и румынский лей.
В области техники премии удостоился иранский изобретатель с устройством для смены подгузников. Награду в области медицины получил итальянец Сильвано Галлус – согласно результатам его исследования, приготовленная в Италии пицца помогает организму справиться с некоторыми болезнями.
Шнобелевской премией мира отметили группу ученых из США, Великобритании, Сингапура и Саудовской Аравии. Они пытались выяснить, доставляют ли удовольствие человеку чесание и щекотка.
Премию в 1991 году учредил журнал "Анналы невероятных исследований". С 1999 года ее присуждают в 10 областях, при этом часть номинаций совпадает с Нобелевскими. Обычно награды победителям вручают нобелевские лауреаты разных лет.
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