Медведев рассказал о своих школьных успехах в химии

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Дмитрий Медведев встретился с руководителями химических обществ, нобелевскими лауреатами и представителями международных и российских научных организаций – в ходе встречи премьер-министр рассказал о своих школьных успехах в химии и в шутку выразил сожаление о том, что не посвятил себя этой науке. Слова главы кабмина приводит ТАСС.

"Я просто вспомнил, как выглядела в мои школьные годы, я закончил школу в 1982 году, эта таблица Менделеева. Тогда, если правильно помню, или 104, или 105 элементов было, и химию любил, и не просто любил. Похвастаюсь сейчас: у меня был лучший ответ в школе по химии", – сказал Медведев.

Он также выразил восхищение прогрессом, который сделали химики в последние годы, добавив, что иногда с ностальгией вспоминает о школьном периоде увлечения наукой.

В августе в ходе посещения Межрегионального центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи Медведев рассказал местным учащимся, как проходили уроки труда в его школьные годы. По словам премьера, "мальчики учились работать на станках, а девчонки – шить и готовить". Председатель правительства также обратил внимание на то, что в его юности не было доступа к высоким технологиям, так что он хотел бы пожелать современным детям "всегда идти в ногу со временем".