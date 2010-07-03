Путин назвал правильное количество детей в семье

В ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом Владимир Путин отметил, что считает правильным наличие в семье трех детей. Об этом пишет ТАСС.
Во время разговора Чибис сказал, что во многих семьях из закрытых административно-территориальных образований "огромное количество детей: почти три ребенка на семью". Глава государства поправил собеседника.
"Не огромное, нормальное. Это правильно", – подчеркнул российский президент.
В августе Путин подписал закон, увеличивающий до прожиточного минимума ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Также документ предоставляет ежемесячные выплаты семьям, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
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