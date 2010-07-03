Медведев рассказал о своих школьных уроках труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ходе посещения Межрегионального центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи Дмитрий Медведев рассказал местным учащимся, как проходили уроки труда в его школьные годы. Слова премьер-министра приводит ТАСС.

"Мальчики учились работать на станках, на таких стареньких, скажем так, таких очень простых, а девчонки учились шить и готовить. Это все воспоминания о том, как выглядели уроки труда", – поделился глава кабмина.

Он рассказал, что в его детстве в школе не было ни компьютеров, ни даже калькуляторов, не говоря уже о смартфонах или умных часах. Медведев также пожелал детям "всегда идти в ногу со временем".

Кроме того, председатель правительства осмотрел оснащение класса, где изучают видеопроизводство в качестве факультатива, и заинтересовался используемой при этом техникой. Ребята показали премьеру один из роликов, который сняли и смонтировала сами.

Ранее Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке использования гаджетов в школах. Предлагается, в частности, переводить смартфоны в беззвучный режим при входе в учебные заведения и при необходимости создавать места хранения мобильников учащихся.