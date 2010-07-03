Минпросвещения не будет включать Dota 2 и FIFA в школьную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Компьютерные игры не будут включать в школьную программу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В министерстве подчеркнули, что геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, однако школьная программа опирается на государственные стандарты.

Она уже сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, а добавление таких предметов может привести к переутомлению учащихся, уточнили в министерстве просвещения.

Также в ведомстве отметили, что образовательная система в РФ предоставляет детям возможности для получения новых и актуальных навыков.

Ранее эксперты Института развития интернета выбрали киберспортивные дисциплины, которые, по их мнению, нужно преподавать в школах. Среди них Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.

Критериями отбора игр послужили их популярность среди аудитории, а также своевременное обновление контента разработчиками. Еще двумя критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+ и соответствие отечественным нормам киберспорта.

Эксперты утверждают, что эти дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.

В пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что ведомство готово рассмотреть предложение. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что, когда речь заходит о различных гаджетах, важными являются вопросы безопасности и сохранения здоровья детей. При этом многие школьные образовательные элементы уже содержат в себе тематические уроки программирования, соревновательные идеи и хакатоны.