Минпросвещения не будет включать Dota 2 и FIFA в школьную программу

13:36
13:36
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Компьютерные игры не будут включать в школьную программу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В министерстве подчеркнули, что геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, однако школьная программа опирается на государственные стандарты.
Она уже сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, а добавление таких предметов может привести к переутомлению учащихся, уточнили в министерстве просвещения.
Также в ведомстве отметили, что образовательная система в РФ предоставляет детям возможности для получения новых и актуальных навыков.
Ранее эксперты Института развития интернета выбрали киберспортивные дисциплины, которые, по их мнению, нужно преподавать в школах. Среди них Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Критериями отбора игр послужили их популярность среди аудитории, а также своевременное обновление контента разработчиками. Еще двумя критериями стали соответствие возрастной маркировки 14+ и соответствие отечественным нормам киберспорта.
Эксперты утверждают, что эти дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.
В пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что ведомство готово рассмотреть предложение. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что, когда речь заходит о различных гаджетах, важными являются вопросы безопасности и сохранения здоровья детей. При этом многие школьные образовательные элементы уже содержат в себе тематические уроки программирования, соревновательные идеи и хакатоны.
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