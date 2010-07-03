Рособрнадзор не рассматривает возможность запрета телефонов в школах

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В ходе своего выступления на педагогическом совете Ленинградской области руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует запрещать пользоваться мобильными телефонами в школах. Его слова приводит ТАСС.

"Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование", – подчеркнул Кравцов.

Ранее Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке использования гаджетов в школах. Предлагается, в частности, переводить смартфоны в беззвучный режим при входе в учебные заведения и при необходимости создавать места хранения мобильников учащихся.

Также в Роспотребнадзоре назвали допустимое количество уроков в школах: для первоклассников – не более четырех в день, для остальных – не более пяти, причем в расписании нужно чередовать разные по сложности предметы. Вместе с тем четверг и пятницу рекомендуется сделать облегченными днями для предупреждения утомляемости школьника.