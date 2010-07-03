Минпросвещения не будет вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

12 августа, 20:46
12 августа, 20:46
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В министерстве просвещения решили не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
Она отметила, что у учащегося, который решил после 9 класса пойти в колледж, останется право сдать ЕГЭ. Оно закреплено за ним по закону.
"Другой вопрос – нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный... и мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно", – сказала она в интервью "Российской газете".
Также министр отметила, что для этого создали группу по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций. В нее включили Рособрнадзор, министерство науки и высшего образования, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты.
Ранее глава Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов оценил внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому предлагается дополнительно присваивать как минимум 11 баллов к результатам ЕГЭ медалистов. Он отметил, что сейчас медали выдаются не за 11 лет отличной учебы, а по итогам двух последних лет, и университеты учитывают медаль, сами решая, сколько баллов за нее дать абитуриенту.
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