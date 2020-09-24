В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение писателя Сергея Комкова выдвинуть Владимира Путина на Нобелевскую премию.

"Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного", – цитирует РИА Новости слова Пескова.

Он напомнил, что для рассмотрения номинантов есть определенные процедуры. Песков также уточнил, что Кремль не выдвигал Путина на премию.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель", – заявил Песков.

Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Владимира Путина. Академик рассказал, что отправил заявку 9 сентября, а уже на следующий день письмо было доставлено в Нобелевский комитет в Осло.

В этом году Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения премий в Стокгольме из-за коронавируса. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Отмечается, что во время церемонии лауреаты будут находиться в посольстве Швеции или в своих университетах. Лауреатов планируют пригласить на очную встречу в следующем году, или как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен отметил, что имена лауреатов будут традиционно объявлены в начале октября. Церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Награды присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.