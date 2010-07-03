Гарвардский университет назвал лауреатов Шнобелевской премии – 2020

В Гарвардском университете состоялось вручение Шнобелевской премии – награды, которую присуждают за самые нелепые научные исследования. В этом году лауреатами стали ученые, попытавшиеся выяснить, кто целуется чаще, какие звуки издает крокодил, если вдохнет гелий, а также как по форме бровей вычислить нарцисса. Рассказываем про эти и другие исследования, получившие признание.



Связь денег и поцелуев

Шнобелевская премия – пародия на престижную международную Нобелевскую премию. Она присуждается за научные исследования, заставляющие сначала рассмеяться, а потом задуматься. Ее в 1991 году учредил Марк Абрахамс, основатель юмористического журнала "Анналы невероятных исследований", с целью привлечь внимание и усилить интерес людей к науке и технологиям. Награды лучшим вручают настоящие нобелевские лауреаты в преддверии престижной премии.

В области экономики в этом году победителем стала команда ученых, которые пытались найти связь между неравенством доходов в разных странах и средним количеством поцелуев в губы. Выводы сделали после исследования любовных повадок 13 стран, данных о валовом внутреннем продукте каждой и уровне благосостояния.

Ученые пришли к выводу, что жители регионов с большим разрывом в доходах чаще всего целуются со своими партнерами. Именно такие ласки считаются не только символом серьезных отношений, но и помогают создавать прочные союзы, повышая шанс на выживание в непростой экономической обстановке.

Вместе с тем исследователи выяснили, что залогом хорошего поцелуя является приятный запах тела и дыхания, а также контакт и ощущение возбуждения. Первое больше важно для женщин, а вторые – для мужчин.



"Говорящие" брови

За психологические исследования премию в этом году получили канадские ученые. Они выяснили, как по форме бровей можно вычислить нарцисса. По мнению ученых, мужчины с ухоженными и выразительными бровями в большинстве случаев склонны к нарциссическим расстройствам личности. К этому выводу канадские исследователи пришли, когда показывали участникам брови людей, которые уже прошли тест на степень чрезмерной самовлюбленности.

Добровольцы оценивали женственность, ухоженность и самобытность. В результате выяснилось, что у обладателей широких и густых бровей была ярко выраженная форма нарциссизма.

Боязнь пауков и нож из фекалий

За открытия в области энтомологии награду забрал американский исследователь Ричард Веттер. Он выяснил, что большинство специалистов по насекомым боятся пауков. Веттер нашел и опросил 41 энтомолога, страдающего арахнофобией.

В результате он обнаружил, что боязнь пауков в большинстве случаев возникла в раннем детстве, когда будущие исследователи еще не выбрали себе профессию. Кроме того, после десятилетий работы этот страх никуда не делся, пусть и становился менее выраженными. Однако все виды пауков отличались по степени вселяемого ужаса: самыми пугающими признавались те, что ползают по человеку, а менее, например, – пауки-скакунчики.

Пожалуй, больший стресс испытали только американские и британские ученые, которые получили премию в области наук о материалах. Опытным путем они выясняли, что можно разрезать ножом, который сделан из замороженных фекалий человека. Оказалось, что "лезвие" пригодно только к резке сала. При этом исход эксперимента не менялся даже тогда, когда меняли сырье, из которого изготавливался клинок: по остроте нож из фекалий одного человека ничем не отличался от ножа из фекалий другого.



"Недовольство звуками" – новый диагноз

Ученые из Нидерландов предложили лечить людей от мизофонии – расстройства, при котором людей раздражают звуки. Именно такой диагноз изобрели исследователи.

Они отыскали 90 пациентов, которые жаловались на внезапную злость на окружающих и потерю самоконтроля из-за того, что кто-то рядом издает звуки кряхтения, жевания и даже дыхания. По мнению специалистов, если начать лечиться вовремя, то есть все шансы избавиться от этой болезни.



Отличившиеся президенты

Фото: AP/Ronald Zak

Среди лауреатов в области медицинского образования засветились и видные политические деятели. Награды удостоились президенты России, Белоруссии, США, Турции, Бразилии и другие, а также премьер-министры Великобритании и Индии. По словам организаторов премии, указанные первые лица были награждены за то, что "использовали пандемию вируса COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут иметь более сильное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".

К слову, для Александра Лукашенко Шнобелевская премия стала уже второй. Первую награду президенту Белоруссии вручили в 2013 году, когда он запретил аплодисменты: тогда милиционеры арестовали однорукого человека за публичные овации.

За эффективный менеджмент премии удостоились пятеро китайцев, пытающихся свалить свои задачи друг на друга. Житель одной из провинций получил заказ убить человека, он впоследствии делегировал это другому, тот нанял другого мужчину – и так по цепочке. В результате заказ так и не выполнили, а "эффективные" управленцы оказались на скамье подсудимых.

А за умение донимать своих коллег через множество новостных публикаций премию мира получили индийские и пакистанские дипломаты.



Надуть аллигатора, раскачать червей

За опыты над самкой китайского аллигатора награду получили австрийские, японские и американские ученые. Они выяснили, как меняется голос крокодила, который вдыхает гелий. Чтобы это выяснить, исследователи помещали рептилию в специальный ящик, куда подавалась смесь из кислорода и гелия, а после давали послушать ей в записи рев сородичей.

Естественно, в ответ крокодил начинал подавать звуки, которые больше были похожи на писк. Все это делалось не ради смеха. Этот опыт дал ученым возможность доказать, что крокодилы при общении друг с другом используют резонанс, намекая таким образом сородичам на свои размеры.

Вместе с этими экспериментаторами в список награжденных попала команда исследователей, которые несколько месяцев раскачивала навозных червей Eisenia fetida. Этот опыт тоже проводился не ради забавы: ученые хотели выяснить, будут ли по телу беспозвоночных идти поверхностные стоячие волны Фарадея, если их заставить вибрировать с высокой частотой. Эксперимент дал положительный результат, за что команда и получила Шнобелевку по физике.

