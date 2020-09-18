Песков заявил, что ничего не знает о Шнобелевской премии

Фото: ТАСС/Charles Krupa/AP
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал присуждение Шнобелевской премии Владимиру Путину. Представитель Кремля заявил, что ранее ничего не слышал о такой награде, сообщает "Газета. ру".
"Я не понял, какой премии? А кто ее присуждает? Я просто не совсем знаком с этим. Я, к сожалению, не знаком с этой премией и ничего не могу сказать", – отметил Песков.
Ранее Гарвардский университет присудил Шнобелевскую премию за научные достижения сомнительной ценности главам девяти государств. Лидеры России, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции и Туркмении стали призерами в номинации "Медицинское образование".
Члены жюри отметили, что главы государств использовали пандемию COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи. Юбилейная 30-я церемония награждения состоялась 17 сентября. Ее провели в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: