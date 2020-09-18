Песков заявил, что ничего не знает о Шнобелевской премии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал присуждение Шнобелевской премии Владимиру Путину. Представитель Кремля заявил, что ранее ничего не слышал о такой награде, сообщает "Газета. ру".

"Я не понял, какой премии? А кто ее присуждает? Я просто не совсем знаком с этим. Я, к сожалению, не знаком с этой премией и ничего не могу сказать", – отметил Песков.

Ранее Гарвардский университет присудил Шнобелевскую премию за научные достижения сомнительной ценности главам девяти государств. Лидеры России, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции и Туркмении стали призерами в номинации "Медицинское образование".

Члены жюри отметили, что главы государств использовали пандемию COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи. Юбилейная 30-я церемония награждения состоялась 17 сентября. Ее провели в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.