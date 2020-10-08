Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса

Фото: twitter.com/NobelPrize

Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии 2020 года по литературе. Об этом сообщили в Нобелевском комитете Шведской академии.

Отмечается, что писательница была удостоена награды за "ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее".

Само награждение лауреатов запланировано на 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Церемония пройдет в режиме онлайн в Стокгольме.

Ранее были названы обладатели данной премии в области физики. Ими стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез. А в области физиологии и медицины за открытие вируса гепатита C награды удостоились Харви Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс.