Нобелевскую премию по химии вручили за развитие методов изучения генома

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Нобелевскую премию по химии получили исследователи Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Об этом сообщает Нобелевский комитет.
Комитет Королевской академии наук Швеции объявил, что награду двум ученым вручают за развитие методов редактирования генома. Шарпантье и Даудна открыли систему CRISPR-Cas9 – в некоторых источниках ее называют "ножницами ДНК".
Перспективы использования этого механизма достаточно обширны. Его могут задействовать для редактирования генов животных и человека. Эта технология поможет удалять ВИЧ, а таже проводить терапию диабета, лейкемии и шизофрении.
Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по физике. Награду получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез. Первый исследователь занимался изучением черных дыр, а другие два открыли сверхмассивный компактный объект в центре галактики.
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С. Ее лауреатами стали Харви Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс.
Сумму Нобелевских премий увеличили до миллиона долларов
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