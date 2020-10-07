Нобелевскую премию по химии вручили за развитие методов изучения генома

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Нобелевскую премию по химии получили исследователи Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Комитет Королевской академии наук Швеции объявил, что награду двум ученым вручают за развитие методов редактирования генома. Шарпантье и Даудна открыли систему CRISPR-Cas9 – в некоторых источниках ее называют "ножницами ДНК".

Перспективы использования этого механизма достаточно обширны. Его могут задействовать для редактирования генов животных и человека. Эта технология поможет удалять ВИЧ, а таже проводить терапию диабета, лейкемии и шизофрении.

Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по физике. Награду получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез. Первый исследователь занимался изучением черных дыр, а другие два открыли сверхмассивный компактный объект в центре галактики.

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С. Ее лауреатами стали Харви Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс.

