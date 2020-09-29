Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира – СМИ

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Президента США Дональда Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом передает телеканал Sky News Australia.

Известно, что инициатива выдвижения американского лидера на Нобелевскую премию принадлежит группе австралийских профессоров.

"Да, это третья номинация Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Она основана на доктрине Трампа. Доктрина Трампа – нечто экстраординарное, как и многое из того, что делает Трамп", – отметил один из профессоров Дэвид Флинт в интервью телеканалу.

По мнению профессора, в действиях президента США есть здравый смысл. Кроме того, Трамп всегда руководствуется только национальными интересами.

"Америка более не будет вовлечена в бесконечные войны, войны, которые не достигли ничего, кроме тысяч смертей молодых американцев и огромных долгов", – подчеркнул Флинт.

Среди достижений Трампа профессор также отметил соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

"Он (Трамп. – Прим. ред.) начал переговоры, несмотря на все советы, основываясь на здравом смысле, напрямую с вовлеченными арабскими странами и Израилем", – заметил Флинт.

По мнению профессора, Дональд Трамп стал первым президентом США, сделавшим страну энергетически независимой от Ближнего Востока. Эксперт высоко оценил выход США из иранской ядерной сделки и Парижского соглашения по климату.

"Он действительно создает мир во всем мире, как этого не делал никто из его предшественников. Он полностью заслуживает Нобелевской премии мира", – заключил профессор.

Ранее депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Политик отметил, что администрация президента США сыграла ключевую роль в формировании отношений между Израилем и ОАЭ.

Кроме того, спецпредставитель президента США Ричард Гренелл также сообщал о выдвижении Трампа на премию. Поводом для этого стало подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово.