Трамп предупредил американцев о последствиях победы Байдена на выборах

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что победа Джо Байдена на выборах может стать триумфом для левых радикалов, ответственных за погромы в американских городах. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам главы США, его оппоненту на президентских выборах не хватает сил и умственных возможностей, чтобы справиться с беспорядками. Так, Дональд Трамп упомянул Лос-Анджелес, Портленд, Питтсбург, а также Подчестер. Он выразил уверенность, что его оппоненты в президентской гонке не смогут справиться с беспорядками, происходящими в этих городах.

При этом американский лидер подчеркнул, что после победы Байдена страну может захлестнуть насилие и преступность. Ко всему прочему, удар придется на энергетический сектор, заключил Дональд Трамп.

Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.