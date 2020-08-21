Байден дал согласие на выдвижение в президенты США

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Джозеф Байден дал свое согласие на выдвижение на пост президента США от Демократической партии. Об этом пишет РИА Новости.

"Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США", – подчеркнул Байден на виртуальном съезда членов партии демократов.

Политик пообещал вывести страну из "эпохи тьмы". По его мнению, Америку во тьму погрузил нынешний президент.

"Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы", – добавил Байден.

Выборы президента состоятся в США 3 ноября. Соперником Байдена от партии республиканцев станет действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее Байден официально стал кандидатом в президенты США. Решение об этом приняли на общенациональном съезде демократов в Милуоки.

12 августа Байден объявил имя кандидата на пост вице-президенты США. Им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Действующий президент США Дональд Трамп назвал этот выбор не самым лучшим. По его мнению, Харрис является слабым кандидатом на выборах.