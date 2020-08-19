Байден официально стал кандидатом в президенты США

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Джозеф Байден официально утвержден в качестве кандидата в президенты на ноябрьских выборах в США.

Как пишет ТАСС, решение об этом было принято на общенациональном съезде демократической партии в Милуоки. В голосовании приняли участие делегации всех штатов и территорий. Оно прошло в виртуальном формате на фоне пандемии COVID-19.

Основным соперников Байдена на внутрипартийной арене был сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. При этом он еще в апреле объявил о выходе из гонки.

Отмечается, что Байдену удалось преодолеть необходимый минимальный порог в 2 374 голоса. В общей сложности политик набрал 3 550 голосов.

"Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи", – подчеркнул Байден.

Ранее Байден объявил имя кандидата на пост вице-президенты США. Им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Действующий президент США Дональд Трамп назвал этот выбор не самым лучшим. По его мнению, Харрис является слабым кандидатом на выборах.