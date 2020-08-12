Трамп прокомментировал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента

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Президент США Дональд Трамп высказался о выбранной Джозефом Байденом кандидатуре на пост вице-президента. Об этом американский лидер сообщил в ходе своей пресс-конференции.

Байден объявил имя кандидата на пост вице-президенты США во вторник. Им стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

По мнению Трампа, Харрис является не самым лучшим выбором на данную должность.

"Она очень слабо выступила на праймериз, хотя ожидалось, что она выступит хорошо", – передает РИА Новости слова Трампа.

Он также выразил свое удивление от случившегося. Трамп обратил внимание, что Харрис вела себя неуважительно по отношению к Байдену.

"Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал", – заявил президент.

Трамп отметил, что Харрис "часто говорит неправду". Кроме того, по мнению американского лидера, она является сторонником повышения налогов, социальной медицины, сокращения армии и отмены ключевой технологии при добыче сланцевой нефти.

"Она была моим выбором номер один", – пошутил Трамп.

Он подытожил, что Харрис является слабым кандидатом на выборах.

Ранее американский профессор истории Аллан Лихтман предсказал президентство Джозефа Байдена. Эксперт заявил, что использует при составлении прогноза собственную систему "13 ключей к Белому дому".